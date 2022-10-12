Kamyon kasasında 75 kaçak göçmen yakalandı

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Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da, polis ekiplerince durdurulan kamyonun kasasında 75 kaçak göçmen yakalandı; otomobildeki 2 organizatör ise gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Malkara yolunda uygulama yaptı. Şüphe üzerine durdurulan kamyonun kasasında; yurt dışına kaçma hazırlığındaki 70 Afganistan, 3 Suriye ve 2 Filistin uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Araca eşlik ettiği belirlenen otomobildeki 2 organizatörlük şüphelisi ise gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2022-10-12 10:53:26



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