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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kamyon kasasında 75 kaçak göçmen yakalandı

DHA

Kamyon kasasında 75 kaçak göçmen yakalandı


Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da, polis ekiplerince durdurulan kamyonun kasasında 75 kaçak göçmen yakalandı; otomobildeki 2 organizatör ise gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Malkara yolunda uygulama yaptı. Şüphe üzerine durdurulan kamyonun kasasında; yurt dışına kaçma hazırlığındaki 70 Afganistan, 3 Suriye ve 2 Filistin uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Araca eşlik ettiği belirlenen otomobildeki 2 organizatörlük şüphelisi ise gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2022-10-12 10:53:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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