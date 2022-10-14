36 hırsızlık şüphelisi, 2 bin 835 saatlik görüntü incelenerek yakalandı



Mehmet YİRUN/ ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ´ın Çorlu ilçesinde, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 36 şüpheli, 300 güvenlik kamerasının 2 bin 835 saatlik görüntülerinin incelenmesi sonucu yakalandı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede son 1 ayda ev ve iş yerlerinden meydana gelen 44 hırsızlık olayını aydınlatmak için kapsamlı çalışma başlattı. Polis, 300 güvenlik kamerasında kayıtlı 2 bin 835 saatlik görüntüleri inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Hırsızlık şüphelilerinin adreslerine yapılan baskınlarda çalıntı malzemeler ele geçirildi, 36 kişi de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 20'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2022-10-14 11:53:07



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