Uyuşturucu, kanepe ve koltukların altında bulundu

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Mehmet YİRUN/ ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ´ın Çorlu ilçesinde, polisin bir eve düzenlediği operasyonda kanepe ve koltukların altına gizlenmiş halde uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Reşadiye Mahallesi'nde Y.S.´nin evinde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu ihbarı aldı. İhbar üzerine evde arama yapan polis, kanepe ve koltukların altında 3 kilogram skunk ve 1000 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan ev sahibi Y.S. ile ilgili soruşturma sürüyor.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN

2022-10-14 19:21:43



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