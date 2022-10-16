Tekirdağ'da 12 kaçak göçmen yakalandı, aracılık eden 2 kişi tutuklandı 



Ruhan YALÇIN / TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ' da yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 12 Bangladeş uyruklu kaçak göçmen yakalandı, onlara aracılık eden 2 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümü ekipleri İstanbul´dan Edirne´ye kaçak göçmen getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Göçmenlerin taşındığı araç, uygulama noktasında geldiği sırada ekipler tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramada 12 Bangladeş uyruklu düzensiz göçmeni yakalandı. Olayla ilgili olarak göçmenleri getirdiği belirlenen 2 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaçak göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere Tekirdağ Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2022-10-16 13:58:51



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