Polisten kaçarken kaza yaptıkları araçtan uyuşturucu çıktı



Onur KAYA/ÇERKEZKÖY,(Tekirdağ)(DHA)TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde içindekilerin polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtığı, takip sırasında kaza yapan araçta uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Polisten kaçış anları bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Çerkezköy Narin Caddesi'nde bulunan kavşakta trafik uygulaması yapan ekipler, şüphe üzerine 59 ABP 002 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü aracla kaçmaya başladı. Polis de peşlerinden takip etti. Ekiplerin siren çalıp durdurmak istediği otomobildekiler uyarılara rağmen yoluna devam etti. Yaklaşık 5 kilometre süren takip sonunda otomobil, Çerkezköy Organize Sanayi Sitesi içinde kaldırıma çarparak durdu. Yaşanan takip anları ise çevredeki bir kişi tarafından görüntülendi. Görüntülerde otomobildekilerin polis ekipleri tarafında siren çalınarak defalarca uyarıldığı, araçla önüne geçilerek yavaşlatıldığı görüldü. Görüntülerde kaçanların araç içinden dışarıya bir şeyler attığı ve kaza anı da yer alıyor. Polis ekiplerinin araçta yaptığı aramada 10 fişek içime hazır uyuşturucu ele geçirildi. Araçtan atılan çok sayıda malzemenin de fişek halinde satışa hazırlanan uyuşturucu olduğu belirtildi. Şüphelirer İ.Ş. ve V.G., gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA

2022-10-16 17:43:42



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