Tekirdağ'da madenciler, Amasra'daki meslektaşları için gıyabi cenaze namazı kıldı

Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da madenciler, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan grizu patlamasında hayatını kaybeden 41 madenci için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Tekirdağ'da faaliyet gösteren özel bir firmaya ait maden ocağında çalışan işçiler, Bartın'ın Amasra ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında yaşanan grizu patlamasında hayatını kaybeden 41 madenciyi andı. Etkinlikte konuşan maden mühendisi Oktay Yazıcı, "Bu tür olayların olmaması için, ne gerekiyorsa tedbirleri önceden almamız, bu tür olaylara herhangi bir şekilde imkan vermememiz gerekiyor. Bu saatten sonra söylenebilecek çok fazla bir şeyimiz kalmadı. Hepsinin mekanı cennet olsun. Benzer olayların tekrar yaşanmaması için her bir işletmenin kendine düşen bütün sorumlulukları, her bir bireyin de aynı özveriyi göstermesi gerekmektedir. İşletmemizde ve bütün işletmelerde tekrar bu olaylar yaşanmasın diye her bir bireyin, iş güvenliği uzmanı gibi davranması, her ne olursa olsun taviz vermeden yanlış yapılan her işin karşısında durması gerekiyor" dedi.

Madenciler ardından hayatlarını kaybeden meslektaşları için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu, gıyabi cenaze namazı kılıp, lokma dağıttı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2022-10-18 13:10:16



