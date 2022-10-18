Tekirdağ Sahil Güvenlik Komutanlığından 'kaçak geçişleri önleme' tatbikatı

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Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri düzensiz göçmenlerin yurt dışına kaçırılması olaylarını önlemek amacıyla tatbikat yaptı. Tatbikatta 'dur' ihtarına uymayan balıkçı teknesindeki 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri düzensiz göçmenlerin yurt dışına kaçırılması olaylarını önleme amacıyla tatbikat gerçekleştirdi. Tekirdağ´da, Asyaport Limanı'nda düzenlenen tatbikat ve eğitim çalışmasına Sahil Güvenlik Süleymanpaşa Kolluk Destek Tim Komutanlığı personeli katıldı. Tatbikatta senaryo gereği 7-8 metre boyundaki balıkçı teknesi Asyaport Liman İskelesi´ne yabancı uyruklu bir kişiyi bıraktıktan sonra hızla uzaklaştı. KB-17 Sahil Güvenlik Botu ile arama çalışması yapan ekip, tekneyi Kumbağ Sahili önlerinde tespit etti. Teknedekiler 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Manevralarla durdurulan tekne en yakın limana çekildi. Teknedeki 2 kişinin gözaltına alınmasıyla tatbikat sona erdi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2022-10-18 23:40:26



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