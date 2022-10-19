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'Trakya, Rus gazının Avrupa'ya gönderileceği en uygun merkez'

DHA

'Trakya, Rus gazının Avrupa'ya gönderileceği en uygun merkez'


Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'ya gönderilecek gaz için Türkiye'de merkez kurulması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trakya'yı işaret etmesinin bölge için çok önemli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Tecer, "Trakya'yı enerjinin dağıtılması için uygun bir bölge olarak değerlendiriyoruz. Ayrıca enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz. Bu bağımlılığımızın da bu projelerle biraz daha azalacağı, buradan ülke ekonomisinin de faydalanacağı bir tesisi olacaktır" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'ya gönderilecek gazın Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulup dağıtılabileceğini açıkladı. Putin'in Türkiye'de büyük bir gaz merkezi kurulmasıyla ilgili açıklamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Trakya'nın en önemli yer olarak görüldüğünü söyledi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Türk Akım projesine dikkati çekerek, Trakya'yı enerjinin dağıtılması için uygun bir bölge olarak değerlendirdiklerini kaydetti.
'TÜRK AKIM PROJESİ DE VAR'
Tahıl koridorundan sonra enerji koridorunun da gündeme gelmesiyle gözler bölgeye çevrilirken, Rusya ile Türkiye arasındaki Türk Akım projesinde çevresel etkiler üzerinde çalışmalar yapan Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, projenin Türkiye ve Trakya için çok önemli olduğunu söyledi. Trakya'nın Türkiye'nin sanayi ve Avrupa'ya geçiş noktası açısından önemli bölgelerden biri olduğunu belirten Prof. Dr. Tecer, "Bu bölgede bir dağıtım üssünün kurulması son derece isabetli olacaktır. Biliyorsunuz, Rusya doğal gazını Trakya bölgesinde yine Türk Akım projesiyle Kıyıköy'de hem içeride hem de dışarıya sevk edecek şekilde bir tesis kurulmuştu, burada vardı. Biz de o projede oranın çevresel etkileri üzerine çalışmalar gerçekleştirmiştik. Dikkat edilmesi ya da üzerine konuşmamız gereken konu, Trakya hassas bir bölge, potansiyeli yüksek. Ama doğal kaynakları ve çevresel değerlerinin de korunması gereken bir bölge. Bu anlamda projenin detayları çıktıkça mutlaka sürdürülebilir bir tesisin, sürdürülebilir bir tesisin sürdürebilinir faaliyetin olması yönünde adımlar atılacaktır. Ama konum olarak, lojistik merkezi olarak hem Avrupa'ya yakınlığı hem Asya, Avrupa arasındaki bağlantı noktası gibi bir konum olması nedeniyle Trakya´yı enerjinin dağıtılması için uygun bir bölge olarak değerlendiriyoruz. Ayrıca enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz. Bu bağımlılığımızın da bu projelerle biraz daha azalacağı, buradan ülke ekonomisinin de faydalanacağı bir tesisi olacaktır" diye konuştu.
'GAZ VARLIĞI VE FİYATI GÜVENCE ALTINDA'
Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serdar Osman Yılmaz da bölgenin doğru bir tercih olduğunu söyledi. Trakya'nın Bulgaristan'a, Yunanistan'a sınırlarının olması, Ege ve Karadeniz'e sahilinin bulunmasının çok büyük bir avantaj olduğunu belirten Prof. Dr. Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
"Rusya'dan doğrudan doğruya Trakya'ya doğal gaz boru hattı deniz üzerinden gelmesi mümkün. Aynı şekilde zaten boru hatları mevcut. Bizim yapmamız gereken şey mesela Fransa'nın söylediği gibi Avrupa'da boru hatları var diyor doğru. Bizim yapmamız gereken şey Trakya'da oluşturulacak bir merkez sayesinde çok uluslu ülkelerin getirecekleri veya o hatlarla geleceği, doğal gazı burada merkezin Avrupa'ya yakın olması gerekiyor. Çünkü dağıtımın Trakya'dan olması gerekiyor. Siz dağıtımı Anadolu'dan yapamazsınız. Yapmamanız da gerekir. Çünkü merkezden çıkışın tek noktadan olması ve Avrupa'da dağıtımın olması mantıklı. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki tespitleri son derece yerinde ve çalışmalar bu yönde ilerleyecek diye düşünüyorum. Trakya'da bir merkezin olması çok doğru bir seçim. Burada bir yanlış anlaşılma, bir eksik anlaşılma olmaması gerekiyor. Yani burada depolama değil. Aslında dağıtım merkezi bu. Tabii Avrupalıların en çok istediği şey güvence. Yani doğal gazın varlığı değil, doğal gaz zaten var. Avrupalıların istediği şey; bir merkezin kurulması, farklı ülkelerden de doğal gazın gelmesi, Trakya'da merkezin dağıtıcı olması ve fiyatlandırma gibi gazın olması. Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamada iki ülkenin de bu işe katılması gerektiğini esasında bu yatıyor. Yani Trakya'ya gelecek iki ülkenin gazıyla beraber gaz varlığı güvence altında, fiyatı güvence altında, Avrupalılara vermemiz gereken şey bu. Cumhurbaşkanımızın da tespitleri son derece yerinde diye düşünüyorum." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN Şafak TAŞOYAR
2022-10-19 10:29:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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