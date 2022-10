Tekirdağ´da, CHP'de 19 istifa sonrası il yönetimi düştü

Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)TEKİRDAĞ'da CHP İl Başkanlığı´nda geçen hafta 19 yönetim kurulu üyesinin istifa etmesi sonrasında il yönetimi düştü.

CHP Tekirdağ İl Yönetim Kurulu´ndan 19 üye geçen hafta istifa etti. İstifalar sonrası il yönetimi düştü. CHP Tekirdağ İl Başkanı Şener Saygın basın toplantısı düzenleyerek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve milletvekillerini suçladı.

Şener Saygın, güçlü bir örgüt ve yerel iktidar için partide en büyük ihtiyacın parti içi barış ve beraberliğin olduğunun farkında olarak çalışmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu fikirleri her platformda dile getirdik. Birkaç dönemdir bir araya gelmeyen il milletvekillerimizi bir araya getirerek 11 ilçeyi hep birlikte ziyaret ederek birlik mesajı verdik. Ne kadar isabetli şeyler yaptığımızı ve doğru yolda olduğumuzu da üyelerimizden ve delegelerimizden gelen olumlu geri dönüşlerle teyit ettik. Ancak, bu çabamızın birtakım siyasi aktörleri rahatsız ettiğinin farkına varmakta gecikmedik. Bizler partimizde iç barışı, birleşmeyi, bütünleşmeyi sağlamaya çalıştıkça parti içindeki çok küçük fakat etkili bir kitlenin tahrik edici, ayrıştırıcı, kavgacı, kutuplaştırıcı tavırlarını üzülerek gözlemledik. Özellikle tahrik etmek amacıyla sataşma girişimlerini esefle ve hayretle müşahede ettik. Ancak Tekirdağ´ı siyaseten parsellendiğini düşünen ve siyasi çıkar peşinde koşarak halkın emaneti olan makamları baba yadigarı zannedenlerin çıkar kovanına da çomak soktuğumuzu hayret ve üzüntüyle fark ettik" dedi.

`CHP´NİN TEKİRDAĞ´DA KAYBETTİĞİ HER OYDAN VE ÜYEDEN SORUMLUDURLAR´

İstifaların nedeninin CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve bazı milletvekilleri olduğunu ifade eden Saygın, "CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak´ın talimatları ile Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Münür Karaevli, Bilal Yılmaz, Volkan Nallar ve partiden yüz kızartıcı bir suç sebebiyle hüküm giymiş ve ihraç edilmiş Zeki Özcan tarafından, istifa dilekçeleri hazırlanmış 36 kişilik il yönetim kurulundan 19 kişiye baskılar ve vaatler ile imzalatılmış, istifa dilekçeleri istifa eden yönetim kurulu üyesi tarafından toplu olarak partinin profesyonel çalışanı sekreterimize baskı yapılarak genel merkeze gönderilmiştir. Akabinde istifa eden bir yönetim kurulu üyesi baskı altında istifa ettirildiğini ve bu durumun partimize zarar vereceğini düşünerek, kendi iradesi ile istifasını geri çekmiştir. Bu kişiler, CHP´nin Tekirdağ´da kaybettiği her bir oydan ve üyeden sorumludurlar" diye konuştu.(DHA) DHA-Politika Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

