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Şentop: Dünyayı savaş girdabına sürükleyenleri insan olmaya davet ediyorum

DHA

Şentop: Dünyayı savaş girdabına sürükleyenleri insan olmaya davet ediyorum


Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYARAbdullah YALÇIN / TEKİRDAĞ, (DHA)TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, eskiden çıkardıkları sıcak savaşlarla dünya barışını baltalayanların, sinsi vekalet savaşları ve terör eylemleriyle gizli savaşa devam ettiğini belirterek, "Dünyayı kendi şahsi zenginlikleri ve doymaz ruhları için savaş girdabına sürükleyenleri, bir kez daha insan olmaya davet ediyorum. 500 yıllık köhne Batı zihniyeti hem bireysel hem ülkeler bazında, yaptıkları vandallıkların artık herkes tarafından bilindiğinin farkında olsalar da kendi kafalarını resetleyemedikleri için eski aletlerle yeni cihazları yeniden kurabileceklerine inanarak büyük hata yapıyorlar" dedi.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde 2022-2023 akademik yılı açılışı ve 'Uluslararası 8´inci Sosyal Bilimler' ile '4´üncü Uygulamalı Bilimler Mühendislik ve Matematik' kongreleri düzenlendi. Etkinliğe TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık,  Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, öğretim görevlileri ve davetliler katıldı. Açılış töreninde konuşan TBMM Başkanı Şentop, ikinci dünya savaşından sonra kendi oluşturdukları kuralları, çeşitli hilelerle delen Batı zihniyetinin son çırpınışlarını yaşadığını belirtti. Şentop, dünyayı kendi şahsi zenginlikleri ve doymaz ruhları için savaş girdabına sürükleyenleri, bir kez daha insan olmaya davet ettiğini kaydetti.
`BATI ZİHNİYETİ SON ÇIRPINIŞLARINI YAŞIYOR'  
Yüz yıl önce hem coğrafya, hem de kalplerin bir olduğunu ifade eden Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Daha yüz yıl önce hem coğrafyalarımız hem kalplerimiz birdi. Araya giren bir asır ne Asya´daki ata yurdumuzdaki soydaşlarımızdan ne Balkanlar'daki ne de Orta Doğu´daki kardeşlerimizden bizi koparamadı. Araya giren bir asır, insan ömrü için uzun gibi görünse de toplumların hafızaları için kısa bir zaman dilimidir. Özellikle 20'nci yüzyılın savaşlardan yorgun düşen dünyası üzerinden henüz bir asır geçtiği şu günlerde, 3'üncü dünya savaşı ifadelerini her mecrada duyar olduk. Eskiden çıkardıkları sıcak savaşlarla dünya barışını baltalayanlar, şimdi sinsi vekalet savaşları ve terör eylemleriyle gizli savaşa devam ediyorlar. 2'nci  Dünya Savaşı sonrası kendi koyduğu, 'sıcak savaşlara' karşı oluşturdukları kuralları, çeşitli hilelerle, teşbihte hata olmazsa çakallıkla delen, 500 yıllık hegemonyasını devam ettirmeye çalışan Batı zihniyeti, esasen son çırpınışlarını yaşıyor. Son çırpınışlar bilirsiniz ki kaygının ve artan korkunun da şiddetiyle, kişiyi suyun dibine daha hızlı yaklaştırır. İnsanlık tarihinin mahreci coğrafyaların kadim halkları; yakın Asya´da, uzak Asya´da, Baltık´ta, Balkanlarda küçük küçük hegemon devletlerin maşaları taraflar ve büyük şirketler vasıtasıyla karıştırılmaya devam ediyor. Dünyadaki pek çok insan barış ve kardeşlikten yana samimi söylemler dile getirirken, devlet politikalarını; sinsice sömürmek ve daha çok metaya sahip olmak üzerine kodlayan, erki elinde tutmak isteyen zihniyet, her gün bir kaos planını devreye sokuyor" dedi.
`DÜNYAYI SAVAŞ GİRDABINA SÜRÜKLEYENLERİ İNSAN OLMAYA DAVET EDİYORUM'  
Tek  kutuplu dünya düzeninin kabul edilemez bencil politikalarının, Covid-19 salgınıyla hızlanan ivmesinin, Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında yeni küresel acılara zemin hazırladığını kaydeden Şentop, "Dünyayı kendi şahsi zenginlikleri ve doymaz ruhları için savaş girdabına sürükleyenleri, bir kez daha insan olmaya davet ediyorum. 500 yıllık köhne Batı zihniyeti hem bireysel hem ülkeler bazında, yaptıkları vandallıkların artık herkes tarafından bilindiğinin farkında olsalar da kendi kafalarını resetleyemedikleri için eski aletlerle yeni cihazları yeniden kurabileceklerine inanarak büyük hata yapıyorlar. Adil ve kardeşçe yaşanacak bir dünya mümkün iken silahlara harcanan enerji ve ödenen paralar bukağı gibi boyunlarına dolandığında iş işten geçmiş olacak. İletişim çağında, elindeki akıllı telefondan dünyadaki her hareketliliği izleyen bilinçli insan toplulukları, dezenformasyonla yaratılan algıların gerçeğini, bir süre sonra mutlaka görüyor. İnsanlık uyanıyor. Artık 10 yaşında internet kullanmaya başlayan insan ırkı, her önüne gelene inanmıyor ve araştırıyor" diye konuştu.
`BÜTÜN TOPLUMLARIN BİLİM İNSANLARINA İHTİYACI VAR'  
Doğrunun söylenmesi açısından, bilimsel kongrelerin önemine vurgu yapan Şentop, "Bilim, teknoloji, internet; bütün sahalarda doğruyu söyleyecek gerçek bilim insanlarına ve doğru bilgilere sizlerin çalışmalarıyla erişecek. Sizin tarihe, coğrafyaya, teknolojiye bakışınız, bugünün paradigmalarıyla geçmişin değerlerini imbikten süzüp bugüne uygulayarak yolumuzu aydınlatacak. Bilim insanlarına bütün toplumların ve özellikle de bizim medeniyetimizin ihtiyacı var. Bugünün yaşananlarını bilimsel veriler ışığında, verdiğiniz tebliğlerle ve günümüze uyarlanan yeni ve modern bakış açılarıyla gelecek nesillere aktarma sorumluluğumuz var.Tarih elbette ki aynı hataları yaparsak tekerrür eder. Aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar beklemek acizliğini derhal terk ederek çağın gereklerine uygun, bütün değerlendirmeleri bizim coğrafyalarımız bağlamında değerlendirmenize ve yetişecek yeni gençleri aydınlatmanıza muhtacız. 21'inci yüzyıl artık her vatandaşını üniversitede okutma saikiyle hareket ediyor" ifadelerini kullandı.
Konuşmasının ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım tarafından resim hediye edildi.(DHA)  DHA-Politika Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN Şafak TAŞOYAR Abdullah YALÇIN
2022-10-21 18:02:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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