'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı; ehliyeti olmadığı ortaya çıktı



Mehmet YİRUN/ÇORLU,(DHA)-TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan sürücünün kullandığı otomobil, bariyerlere çarptı. Kazadan yara almadan kurtulan G.C.'nin (17) ehliyeti olmadığı için polisten kaçtığı belirlendi.

Çorlu'da trafik konrollü yapan polis, 59 ABT 690 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaçınca, ekipler de peşine düştü. Bu sırada Ergene ilçesi çevre yolunda, kaçan sürücünün kullandığı otomobil, bariyerlere çarptı. Otomobilde hasar oluşurken, sürücü G.C. ile yanındaki arkadaşı N.T. kazayı yara almadan atlattı. G.C.'nin ehliyeti olmadığı için polisten kaçtığı belirlendi. 2 arkadaş, ifadeleri için Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. G.C.'ye ayrıca para cezası uygulandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2022-10-23 15:08:01



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