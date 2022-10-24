Tekirdağ'da Ceyport Limanı ÇED olumlu kararı durduruldu



Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)TEKİRDAĞ'da, 'Ceyport Limanı'nın genişlemeye yönelik verilen ÇED olumlu kararı, Tekirdağ 1'inci İdare Mahkemesi tarafından çevreye telafisi güç ve imkansız zararlar verebileceği belirtilerek durduruldu. Genişleme işleminin hukuka aykırı olduğunun da kaydedildiği kararda mahkeme, itiraz yolunun da kapatılmasına hükmetti.

Tekirdağ'da 'Ceyport Limanı' genişleme işlemleri için verilen ÇED olumlu kararına, TMMOB Tekirdağ Şubesi ve Tekirdağ Barosu, Tekirdağ 1'inci İdare Mahkemesi'ne itiraz davası açtı. Mahkeme konu hakkında kararını açıkladı ve ÇED olumlu kararını iptal etti. TMMOB Tekirdağ Şubesi ve Tekirdağ Baro Başkanlığı üyeleri, söz konusu kararı duyurmak üzere Ceyport Limanı'nda bir araya geldi. Yaklaşık 50 kişilik grup limanın genişlemesine yönelik tepki göstererek, projenin şehre ve Marmara Denizi yaşamına büyük zararlar vereceğini belirtti.

'BU ÖNEMLİ BİR ZAFER'

Konuyla ilgili açıklama yapan TMMOB Tekirdağ Şube Başkanı Cemal Polat, "Liman kapasitesi artışı ile Çevre Şehircilik Müdürlüğünün ÇED olumlu kararına açtığımız dava sonucunda iddialarımız doğrultusunda mahkeme heyeti biz Tekirdağlıların taleplerini haklı görerek bu kararın iptali ve kesinlikle iptalini verdi. Bu Tekirdağ´ımız için çevre mücadelesinde bir yol haritası olup bizlere büyük bir güç verecektir. Bunları emsal olarak çoğaltmamız gerekir. Özellikle karadan ve denize, karadan denize oluşabilecek toz yayılım potansiyeli bağlamında çevresel olumsuz etkilerini belirterek ÇED olumlu kararının iptali ve yürütmenin durdurulması amacıyla Türk Mühendisler Odaları Birliği Tekirdağ temsilciliği olarak Tekirdağ ili 1. İdare mahkemesine açtığımız dava lehimize sonuçlanmıştır. Bu önemli bir zaferdir. Hukuka aykırı ve mevzuata uymadığı sonucuna varılmıştır" dedi.

'İTİRAZ YOLU KAPALI'

Bilimsel otoriteler tarafından projenin telafisi güç ve imkansız zararlar verebileceğinin de belgelendiğini anlatan Polat, "Açıklanan nedenlerle açıkça hukuka aykırı olan ve uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğuracağı anlaşılan dava konusu işlemlerin 2577 idari yargılama usul kanunun 27. İkinci maddesi uyarınca teminat aranmaksızın dava sonuna kadar yürütmenin durdurulmasına 2577 sayılı kanunun 20´ye a maddesinin 2e bendi uyarınca iş bu karara karşı itiraz yolu kapalı olmak üzere oy birliği ile karar verilmiştir. 56. maddenin temel hak ve özgürlük engellenmeksizin kullanılması adıyla bu yapılacak işlemler anayasal bir zorunluluktur. TMMOB olarak bu işin takipçisi olacağımızdan hiçbir şüpheniz olmasın hukukun üstünlüğü tartışılmaya götürülemez" diye konuştu.

HAKSIZLIK KARŞISINDA SUSMAMAK İÇİN BURADAYIZ

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün de baro olarak halkın temiz sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı olduğuna inandıklarını söyledi. Gürcün, "Biz Tekirdağ Barosu olarak geçtiğimiz 2021 yılı sonunda bu ÇED raporuna karşı gerekli itirazımızı gerçekleştirmiş akabinde de açılan davayı Cemal Beyler ile takip etmiştik. Bu davanın tabi ki önemli sonuçları olacak Tekirdağ olarak biz Tekirdağ Barosu olarak halkın temiz sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına gönülden inanıyoruz. Bu inancımızla haksızlık ve hukuksuzluk olan her yerde Baroların bulunacağı gibi burada da bulunması gerekliliğine inandığımızdan bugün sizlerle beraberiz" diye konuştu.

'ÇEVREYE TELAFİSİ GÜÇ VE İMKANSIZ ZARARLAR VERECEK'

Öte yandan Tekirdağ 1'inci İdare Mahkemesi tarafından ÇED olumlu kararının iptal gerekçesinde ise şu ifadelere yer verildi:

"Hukuka aykırı olduğu saptanan dava konusu işlemlere yönelik uygulamanın sürdürülmesi, tüm eylem ve işlemlerin hukuka uygunluk karinesine dayanan hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum yaratacağı gibi, uyuşmazlık konusunun ÇED olumlu kararı olması nedeniyle yapılacak işlemlerin çevreye telafisi güç ve imkansız zararlar vereceği tabiidir. Açıklanan nedenlerle; açıkça hukuka aykırı olan ve uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğuracağı anlaşılan dava konusu işlemin, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu´nun 27/2. maddesi uyarınca teminat aranmaksızın dava sonuna kadar yürütmesinin durdurulmasına, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu´nun 20/A maddesinin 2/e bendi uyarınca iş bu karara karşı itiraz yolu kapalı olmak üzere, 12/10/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi" denildi.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2022-10-24 16:16:40



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