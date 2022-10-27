Nuri ÇAĞLAR-Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA) TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesindeki sirke fabrikasında 281 ton sahte şarap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şarköy ilçesindeki bir sirke fabrikasında sahte şarap üretimi yapıldığı ihbarı aldı. Fabrikada arama yapan polis, satışa hazır halde 281 ton sahte şarap ele geçirdi. El konulan içkilerin piyasa değerinin 20 milyon TL olduğu belirtildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli il ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Nuri Çağlar Abdullah YALÇIN
2022-10-27 12:16:14
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