Husumetli iki grup arasında silahlı kavga; 5 yaralı

Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Olay, Ayaspaşa Mahallesi Ladin Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, E.D., S.D., O.Ş., D.Ş. ve P.D. yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi gönderildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.
Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Şenol AKSOY
2022-10-27 12:56:37
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