Tekirdağ'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu; fener alayı düzenlendi

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Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.

Tekirdağ´da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Süleymanpaşa Belediyesi tarafından fener alayı düzenlendi. Tekirdağlıların 7'den 70´e yoğun katılım gösterdiği fener alayı, şehrin en işlek caddesi Hükümet Caddesi araç trafiğine kapatılarak gerçekleştirildi. Tarihi Tekirdağ Valiliği´nin önünde bulunan meydana kadar yürüyenler, ellerinde Türk bayrakları taşıdı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2022-10-29 21:43:15



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