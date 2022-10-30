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25'i kadın 1800 modifiyeli araç tutkunu, Çorlu'da bir araya geldi 

DHA

25'i kadın 1800 modifiyeli araç tutkunu, Çorlu'da bir araya geldi 


Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen Marmara Fest 4 etkinliğinde, 25'i kadın 1800 modifiyeli araç tutkunu buluştu. 
Çorlu Fuar Alanı'nda Trakcarsclub tarafından düzenlenen Marmara Fest 4 etkinliğinde 17 bölgeden 1800 modifiyeli araç tutkunu bir araya geldi. Ziyaretçilerin araçlara büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, yarışmalar düzenlendi. 25 kadının da modifiyeli araçlarıyla katıldığı yarışmalarda derece alanlara ödüller verildi. Trakcarsclub Başkanı Sedat Kuşoğlu, etkinliğe 1800 kişiyle yoğun bir katılımın olduğunu belirterek, "Rekor bir katılım bizim için. Aynı zamanda yerel halktan gelenler de var. Güzellik yarışmalarımız var modifiye anlamında güzelleştirilmiş araçlarımıza puan vererek onları birinci ve ikinci seçiyoruz. Onun yanı sıra bizim basıklık dediğimiz yere yakınlık yarışması. Yani bir aracın yere ne kadar yakın gittiğini gösteriyor bu. Bu yarışmada da aracı ölçüyoruz. Yere ne kadar yakınsa ona göre puan veriyoruz, birinci ve ikincileri belirliyoruz. Bir de dediğimiz gibi ses sistemi yarışmalarımız var. Bunlarda da alanda gördüğünüz üzere ses sistemli yani bagajlı arabalar var. Bunlardan çıkan ses desibelini ölçüyoruz. En yüksek desibeli kimden çıkıyorsa ona birinci, ikinci ve üçüncülüğü veriyoruz" dedi.
'BURAYA MODEL, DANSÇI OLARAK GELMEDİK'
Etkinliğe katılan Gülşah Yaşar, modifiye araç tutkusunun bir egzoz ile başladığını belirterek, "Kadınların katılmasına çok güzel bakılıyor. Farklı tepkiler de alabiliyoruz. Mesela modifiyeci bayan mı olur? Modifiye camiasında bayanın ne işi var, gibi. Biz buraya model olarak, dansçı olarak gelmedik. Modifiyeyi yapabilenler olarak geldik. Grubumuzda 110 tane bayan var, 25'i burada" dedi.
Çiğdem Çeltikçi ise modifiyeli araçların ayrı bir heyecan ve tutku olduğunu ifade ederek, "Bir bayan olarak kendi aracımızı kendimiz yaptığımız için öncelikle bu ödülü layık görüldü. Ses sistemi yarışmasında üçüncü olduk. Çok heyecan verici gerçekten. Çok küçük yaşlarda başlamış bir tutkunluk bu. Bu yaşımıza kadar geldi, devam da ettiriyoruz. Burada kendi gücümüzü, bayanın yaptığı marifetleri öne sürerek bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Benim 15'inci fuarım ve Avrupa'daki yarışmalarda birinci oldum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR
2022-10-30 16:59:50

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