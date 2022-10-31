Kamyonet elektrik direğine çarptı; 1'i bebek 2 ölü, 6 yaralı



Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ´ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kamyonetin elektrik direğine çarptığı kazada 1'i bebek 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çorlu'nun Sarılar Mahallesi kara yolu üzerinde meydana geldi. Batuhan D. yönetimindeki 59 AFY 160 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ön tarafı hurdaya dönen kamyonetin şoför mahalli ile aracın açık kasasında bulunan 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevreye savrulan yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 5-6 aylık olduğu belirtilen bebek ile 1 kadın doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastanede 1'i çocuk 6 kişinin tedavisi sürüyor.

Çorlu Kaymakamı Mustafa Eldivan, olay yerine gelerek İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Türk'ten bilgi aldı .Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2022-10-31 18:45:06



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