Ehliyetsiz liselinin kullandığı otomobil, kaldırımda yürüyen liseliye çarptı

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Onur KAYA/ ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, ehliyetsiz lise öğrencisi B.P., kullandığı otomobil, kaldırımda yürüyen lise öğrencisi E.G.'ye çarptı. E.G. hastaneye kaldırılırken, B.P. ise polis merkezine götürüldü.

Kaza, öğleden sonra Cengiz Topel Caddesi üzerindeki Hacı Fahri Zümbül Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Çerkezköy Trakya Anadolu Lisesi öğrencisi B.P. yönetimindeki 59 UT 146 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, liseden çıkan ve kaldırımda yürüyen kız öğrenci E.G.'ye çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan E.G., sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın şokunu bir süre üzerinden atamayan ehliyetsiz sürücü B.P., polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA

2022-11-01 18:46:24



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