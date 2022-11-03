Tekirdağ'da otomobil kamyona çarptı: 2 ölü, 1 yaralı



Mehmet YİRUN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da TEM yolunda, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin önce bariyerlere, ardından da seyir halindeki kamyona arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İstanbulEdirne TEM yolunun Çerkezköy gişeleri yakınlarında meydana geldi. Övgü Muş yönetimindeki 34 L 6670 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce yol kenarındaki bariyerlere, ardından da önünde ilerleyen Ensar C.'nin kullandığı 34 UZ 1875 plakalı kamyona çarptı. İhbar üzerine bölgeye, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Övgü Muş ile araçtaki Ersan Uzun'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Erdem E. ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü Ensar C., jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN

2022-11-03 19:00:10



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