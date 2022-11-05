Tekirdağ'da yoğun sis; gemiler kıyı şeridinde bekledi

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Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da, Marmara Denizi kıyılarında gece başlayan sis, gün boyu etkili oldu. Bazı gemiler, sis tabakasının geçmesi için kıyı şeridinde bekletildi.

Marmara Denizi'nin üzerinde gece etkisini gösteren sis tabakası, bugün de devam etti. Sabah saatlerinde yoğunlaşan sis tabakası nedeniyle görüş mesafesi düştü. Denizdeki gemiler, gözden kaybolurken, bazı gemiler de Tekirdağ kıyılarına demirlenerek sis tabakasının geçmesinin beklendiği görüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2022-11-05 17:17:49



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