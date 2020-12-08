TEKİRDAĞ - İki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Serhat K'nin kullandığı 22 KC 201 plakalı otomobil, Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında, Uğur K. yönetimindeki 22 DH 416 plakalı otomobille çarpıştı.Sürücüler ile Uğur K'nin kullandığı otomobilde bulunan Cafer K. yaralandı. Araçta sıkışan ağır yaralı Cafer K, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.Yaralılar, ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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