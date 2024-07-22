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        Haberler Gündem Güncel Tekirdağ, Kastamonu ve Kahramanmaraş'ta orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor | Son dakika haberleri

        Tekirdağ, Kastamonu ve Kahramanmaraş'ta orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi, Kastamonu'nun Alpagut köyü ve Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesindeki ormanlık ve makilik alanlarda yangın çıktı. Alevlerin kontrol altına alınması için havadan ve karadan başlatılan müdahale sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 12:20 Güncelleme: 22.07.2024 - 16:40
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        Üç ilde orman yangını
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        Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi aralıksız sürüyor.

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Mürefte Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevlerin fark edilmesinin ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

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        Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan yangına müdahale sürerken bir yangın haberi de Kastamonu'dan geldi.

        KASTAMONU

        Alpagut köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevlerin fark edilmesinin ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

        Yangının kontrol altına alınması için müdahale sürüyor.

        KAHRAMANMARAŞ

        İki ildeki yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürerken bir ilden daha yangın haberi geldi.

        Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi ile Çağlayancerit sınır bölgesindeki Umutlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanı fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

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        #Tekirdağ Şarköy
        #makilik yangını
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