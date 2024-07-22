Tekirdağ, Kastamonu ve Kahramanmaraş'ta orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor | Son dakika haberleri

Tekirdağ, Kastamonu ve Kahramanmaraş'ta orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor | Son dakika haberleri

Tekirdağ, Kastamonu ve Kahramanmaraş'ta orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi, Kastamonu'nun Alpagut köyü ve Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesindeki ormanlık ve makilik alanlarda yangın çıktı. Alevlerin kontrol altına alınması için havadan ve karadan başlatılan müdahale sürüyor.

Anadolu Ajansı Giriş: 22.07.2024 - 12:20 Güncelleme: 22.07.2024 - 16:40 facebook

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