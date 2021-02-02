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Tekirdağ Kültür, Tarih, Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Kültür, Tarih, Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Tekirdağ Kültür, Tarih, Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu
AA

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ ve yakın çevresine dair kültür, tarih, sanat alanında bilimsel araştırmalar yapıp projeler geliştirerek bunları ulusal ve uluslararası alanda sunmayı amaçlayan Merkez, bölgenin tarihsel birikimini sözlü tarih yöntemiyle kayıt altına almayı hedefliyor.

Kentteki kültür mirasının korunmasına, kent belleği ile kültürel kimlik olgularının oluşturulmasına, gelecek kuşaklara aktarılarak sürdürebilirliğinin sağlanmasına yönelik uygulamaların yapılacağı Merkezde, Tekirdağ yerelinde kültür, tarih ve sanat alanında çalışmalar yapan kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları bir araya getirilerek kurslar, ulusal ve uluslararası konferanslar, seminerler, kongreler ve sempozyumlar düzenlenmesi planlanıyor.

Merkezdeki tespit ve arşiv çalışmalarından elde edilen verilerin internet ortamında yayımlanması da sağlanacak.

Merkezde gerçekleştirilecek faaliyetlerle öğrencileri tarihi ve kültürel mirası belgeleme araştırmalarına yöneltmek, öğrencilerin araştırma projelerinin uygulanmasına yardımcı olmak, tez, staj, seminer ödevi gibi bilimsel etkinliklerine imkanlar ölçüsünde destek sağlamak, üniversitesinin akademik birimleri ile disiplinler arası projeler geliştirmek ve yapılacak çalışmaları özendirmek de isteniyor.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, Merkezin kurulmasında destekleri için TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'a teşekkür etti.

Şahin, Merkezin kentte büyük hizmetlere ve başarılara imza atamasını temenni ettiklerini belirtti.

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