Projenin uzun vadeli ve geleceğe dönük olduğunu aktaran Şahin, çocukların çevresindeki diğer çocuklara rol model olduğunu belirtti.

Akademide özel atölyeler hazırlandığını aktaran Şahin, "Çocuklarımız akademide birtakım enstrüman eğitimleri alacak. Akıl ve zeka oyunlarının olduğu bir atölye var. Projede roman annelere yönelik pastacılık, hijyen eğitimleri ve yemek pişirme tekniklerinin eğitimi verileceği bir mutfak atölyesi hazırlandı." dedi.