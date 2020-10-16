Tekirdağ Valisi Yıldırım'dan

AA

Kent merkezi ile ilçelerdeki alışveriş merkezleri, pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, lokantalar ve kafeteryalarda Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Kent merkezinde esnafı ziyaret eden Vali Aziz Yıldırım, iş yeri sahipleri ve vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı.

Tedbirlere uyan vatandaşlara teşekkür eden Yıldırım, "Hijyene, mesafeye dikkat ediyoruz. Ellerimizi mutlaka bol bol yıkıyoruz. Bizlerin tek başına mücadelesi yetmez. Sizlerin de kurallara uymanız önemli. Biz denetim yaptıktan sonra maskelerinizi çıkartmayın. Biz denetim yapıyoruz diye maske takmayın, kendi sağlığınız için takın." dedi.

Vali Yıldırım, daha sonra okulların yoğun olduğu bölgede öğrenci servis sürücülerine maske ve mesafe konularında dikkatli olmaları konularında uyarılarda bulundu.

Denetimlerde Yıldırım'a, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya ve İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan da eşlik etti.