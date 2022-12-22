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Tekirdağ’da 310 gramlık bebek doğdu

Tekirdağ’da doğumu gerçekleştirilen bebek, 310 gram ağırlığında dünyaya gelerek ülkenin sayılı bebekleri arasına girdi

Tekirdağ’da 310 gramlık bebek doğdu
İHA

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) Tıp Fakültesinde 310 gram ağırlığındaki bir bebek dünyaya geldi. 310 gramlık bebek, doğumdan hemen sonra yeni doğan ünitesinde tedavi altına alındı. 310 gramlık bebek 7/24 saat boyunca gözlem altında tutularak, en etkili tedavi verilmesi konusunda çalışmalar yapılıyor.

Hastanede Dr. Mustafa Törehan Aslan tarafından yapılan müdahale sonucu 310 gram ağırlığında dünyaya gözünü açan prematüre bebek, bu ağırlıkla Dünyada ve ülkede sayılı bebeklerin arasında girdi. Dr. Aslan ve ekibi, bebeği sağlıklı bir şekilde taburcu etmek çalıştıklarını belirtti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı’nda Yenidoğan Yan Dal Uzmanı Dr. Mustafa Törehan Aslan, “Evet 34 yaşındaki gebemiz hastanemize dün akşam sevk olmuştu. İleri tansiyon yüksekliği nedeniyle bugün acil sezaryenle doğuma alındı. Ama gebelik haftası 23-24 hafta sınırında. Ultrasona göre 21 haftayla uyumlu bir gebelikti ve doğumu kaçınılmaz oldu ve gerçekleşti. Bebeğimiz 310 gram olarak dünyaya geldi ve doğum odasındaki etkili yeni doğan canlandırması ile birlikte ünitemize şu an bebeğimizi alabildik. Gerçekten ilk tedavilerini başladık ama tabii ki 310 gramlık bir bebek baktığınızda Dünyada ve Türkiye'de aslında birkaç bebekten biri gibi gözüküyor. Tabii ki kaybedilme oranları yüksek olmakla birlikte tabii ki en ufak bir şansı bile olsa en etkili tedaviyi vermek için uğraşıyoruz. Saniyeler, dakikalar, günler, haftalar, aylar bizim için çok kritik olacak. İnşallah bebeğimizi taburcu etmenin mutluluğuna da ulaşırız” dedi.

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