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Tekirdağ’da 7 ton sahte içki ele geçirildi: 52 kişi yakalandı

Tekirdağ il genelinde yılbaşı öncesi sahte içkiye yönelik yaklaşık Aralık ayında 140 adrese yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 ton sahte içki ele geçirilirken, 52 kişi yakalanarak haklarında işlem yapıldı.

Tekirdağ’da 7 ton sahte içki ele geçirildi: 52 kişi yakalandı
140 adrese sahte içki operasyonu! Tam 7 ton ele geçirildi
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İHA

Yılbaşına sayılı günler kala sahte içki zehirlenmelerinin artması üzerine emniyet ekipleri sahte içkiye yönelik operasyonlarını sıklaştırdı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce kaçak/sahte alkollü içki satış/imalatının deşifre edilmesi ve yılbaşı tedbirleri kapsamında da sahte alkol kullanıma bağlı olası sorunların önlenmesi amacıyla, il genelinde Aralık ayı boyunca 93 işyeri, 39 ikamette arama yapıldı.

Aramalarda, 301 şişe sahte alkollü içki, 6 ton 963 litre sahte alkollü içki, 245 litre etil alkol ele geçirilirken, 5 adet sahte içki imalathanesi deşifre edildi. Bu süreçte toplam 52 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında işlem yapıldı.

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