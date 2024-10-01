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        Haberler Gündem Tekirdağ’da bağ evinde 558 litre sahte içki ele geçirildi, 1 gözaltı - Güncel haberler

        Tekirdağ’da bağ evinde 558 litre sahte içki ele geçirildi, 1 gözaltı

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde jandarmanın bir bağ evinde yaptığı aramada 558 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 22:10 Güncelleme: 01.10.2024 - 22:10
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        Bağ evinde 558 litre sahte içki ele geçirildi
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        İl Jandarma Komutanlığı ile Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada, F.A.’nın ilçenin Çukuryurt Mahallesi’ndeki bağ evinde sahte içki ürettiği belirlendi.

        Jandarma ekiplerinin adrese yaptığı baskında bidonlar ve şişeler içinde 478 litre rakı ve 80 litre şarap olmak üzere toplam 558 litre sahte içki ile 1 damıtma sistemi ele geçirdi. Gözaltına alınan ev sahibi F.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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