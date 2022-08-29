Tartıştığı eşini bıçakla yaraladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir şahıs, tartıştığı eşini bıçakla yaraladı

Tekirdağ'da eşiyle tartışan adam bıçağa sarıldı. Annesinin yaralandığını gören çocuk polise haber verince olası bir facianın önüne geçildi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir şahıs, tartıştığı eşini bıçakla yaraladı
Tartıştığı eşini bıçakla yaraladı
0:00 / 0:00
İHA

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir şahıs, tartıştığı eşini bıçakla yaraladı.

İddiaya göre, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kosovalı Sokak’taki bir evde akşam saatlerinde eşi R.E. ile tartışan H.E., bıçakla eşini yaraladı. Annesini kanlar içinde gören 12 yaşındaki oğlu M.C.E., annesini babasının elinden kurtarırken, olay yerine gelen polis faciayı önledi.


112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından 4 çocuk annesi yaralı kadın Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, baba H.E. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Emine Erdoğan: Milli değerleri hedef alan küresel ideolojilerin karşısında duracak olan sizlersiniz
GÜNDEM 'Bu yolda yorulmaya gönüllü olun'
12 yaşındaki çocuğun üzerine bahçe duvarı çöktü!
GÜNDEM 12 yaşındaki çocuğun üzerine bahçe duvarı çöktü!
Tokat'ta fırtına ve dolu esareti!
GÜNDEM Tokat'ta fırtına ve dolu esareti!
Antalya'nın Alanya ilçesinde scooter sürücüsü kaza kurbanı! - En Son Haberler
GÜNDEM Antalya'da scooter sürücüsü kaza kurbanı!
KYK kredi ve burs başvuru tarihleri ne zaman? 2022 KYK başvuruları nasıl ve nereden yapılır?
GÜNDEM KYK kredi ve burs başvuru tarihleri
Eczaneler 30 Ağustos Salı günü açık mı? 30 Ağustos 2022 Eczaneler çalışacak mı?
GÜNDEM 30 Ağustos eczanelerin çalışma durumu
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Salı tatil mi, yarım gün mü olacak? 2022-2023 Resmi tatiller listesi
GÜNDEM 30 Ağustos resmi tatil mi?
Beylikdüzü'nde işyerinde patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü
GÜNDEM Beylikdüzü'ndeki yangın söndürüldü
Büyük mucize! 752 gün sonra komadan çıktı, tamire bile başladı - Güncel Haberler
GÜNDEM Büyük mucize! 752 gün sonra komadan çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.