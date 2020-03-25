Tekirdağlı yaşlılar

AA

Tekirdağ'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal" çağrısına genellikle uydukları görülüyor.

Belediye hoparlörlerinden yapılan anonsların ve olumsuz havanın da etkisiyle yaşlılar evlerinden çıkmıyor. Yaşlı vatandaşların sıkça zaman geçirdiği kent merkezindeki Köprübaşı, Bedesten Çarsısı ve sahil dolgu alanının iki gündür boş olduğu görüldü.

Evlerinde kalan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları, Tekirdağ Valiliği bünyesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor.