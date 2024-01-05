Teknede yaşayan çiftin oğulları okula botla ulaşıyor

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Gençlik yıllarımdan beri içimde karada bir evim olmasına dair bir istek hiç doğmadı. Tekne zaten bizim evimiz ama tekneyi ev olarak kabul etmiyorlar. Bu ev her yere gidiyor" dedi.

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Atasoy, çocukluğundan bu yana denizde olduğunu ve bundan sonra da imkanı olduğu sürece denizde yaşayacağını dile getirdi.