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Tekneyle kaçmaya çalışırken yakalanan 7 FETÖ şüphelisi tutuklandı

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışırken yakalanan 12 kişiden, haklarında yurt dışı yasağı bulunan 7'si FETÖ/PDY şüphelisi, 1'i ise organizatör 8 kişi tutuklandı. Şüpheliler arasındaki 4 çocuk ise serbest bırakıldı

Foça
DHA

Türk Sahil Güvenlik botu, dün öğle saatlerinde Foça açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itilen bir tekne olduğunu belirledi. Sahil güvenlik, içinde 4 çocuk, 2 kadın ve 6 erkek bulunan tekneyi Foça Balıkçı Barınağı'na getirdi. Teknedeki 12 kişi Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalıştıkları anlaşılan 12 kişinin kimlik tespitleri yapıldı. Kimlik tespiti sonucu teknede yakalananlardan 2'si emniyet amiri, 3'ü polis, 1'i memur, 1'i de öğretmen toplam 7 kişinin FETÖ/PDY şüphelisi olduğu ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu belirlendi. Tekneyi kullanan ve organizatör olduğu belirlenen kişi hakkında da yurt dışına çıkış yasağı olduğu ortaya çıktı. Polisteki işlemlerinin ardından Foça Adliyesi'ne sevk edilen 8 kişi tutuklandı. Şüpheliler arasındaki 4 çocuk ise serbest bırakıldı.

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