Benitez, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, karşılıklı anlaşma sonucu sözleşmesinin feshedildiğini belirterek, çalışma arkadaşlarına, futbolculara ve kulüp personeline emeklerinden ötürü teşekkür etti.

Valencia, Liverpool, Inter, Chelsea, Napoli, Real Madrid gibi Avrupa'nın önemli kulüplerini çalıştıran 60 yaşındaki Benitez, 2019'un temmuz ayından bu yana Dalian'da görev yapıyordu.

Liverpool ile 2005'te UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran İspanyol teknik adam, 2013'te ise Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.