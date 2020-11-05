Teknik direktör Bülent Uygun, koronavirüse yakalandı

AA

Uygun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kaderimi ben seçmedim. Rabbim ikram etti, elhamdülillahi rabbil alemin. Şu an itibarıyla Kovid-19 virüsü ile ben de tanışmış oldum. 'İyiyim' desem yalan olur, 'kötüyüm' desem inancıma dokunur. Ondan ki ne yaşarsam yaşayayım şükrediyorum. Dostlardan dua bekler, dua ederim. Allah (c.c) tüm ülkemdeki hastalara şifa versin, sağlık versin, koruyup kollasın." ifadelerini kullandı.