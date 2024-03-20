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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Teknik liselerin destek ödemelerinde değişiklik yapıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Teknik liselerin destek ödemelerinde değişiklik Resmi Gazete'de

        Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri içinde veya dışında açılan Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde öğrenim gören öğrenciler için verilecek olan eğitim-öğretim desteğinde değişiklik yapıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 02:00 Güncelleme: 20.03.2024 - 02:01
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        Teknik liselerin destek ödemelerinde değişiklik yapıldı
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        Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tebliğine göre; 2023- 2024 Eğitim ve Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri içinde veya dışında açılan Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde öğenim gören öğrenciler için verilecek olan eğitim- öğretim desteğinde düzenleme yapıldı. Yayımlanan tebliğe göre; Organize Sanayi Bölgelerinde açılan Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde öğrenim gören öğrencilere verilecek maddi destek tutarı; ayakkabı ve saraciye teknolojilerinde 22 bin 661 lira, bilişim teknolojilerinde 21 bin 450 lira, biyomedikal cihaz teknolojilerinde 28 bin 684 lira, elektrik- elektronik teknolojisinde 34 bin 378 lira, endüstriyel otomasyon teknolojilerinde 33 bin 376 lira, gemi yapımında 34 bin 378 lira, gıda teknolojisinde 29 bin 929 lira, kimya teknolojisinde 32 bin 839 lira, laboratuvar hizmetlerinde 22 bin 661 lira, makine ve tasarım teknolojisinde 33 bin 638 lira, matbaa teknolojisinde 29 bin 206 lira, metal teknolojisinde 32 bin 839 lira, mobilya ve iç mekan tasarımında 29 bin 690 lira, moda tasarım teknolojilerinde 23 bin 799 lira, motorlu araçlar teknolojisinde 35 bin 938 lira, plastik teknolojisinde 33 bin 34 lira, tekstil teknolojisinde 31 bin 290 lira, tesisat teknolojisi ve iklimlendirmede 29 bin 206 lira, uçak bakımda 28 bin 684 lira, yenilenebilir enerji teknolojilerinde 35 bin 938 lira.

        DHA'nın haberine göre; Organize Sanayi Bölgeleri dışında açılan Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerindeki öğrenciler için eğitim- öğretim desteği tutarı şöyle; biyomedikal cihaz teknolojilerinde 18 bin 856 lira, denizcilikte 20 bin 280 lira, elektrik- elektronik teknolojisinde 21 bin 307 lira, endüstriyel otomasyon teknolojilerinde ve gemi yapımında 20 bin 280 lira, gıda teknolojisinde 19 bin 20 lira, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığında 16 bin 890 lira, inşaat teknolojisinde 18 bin 586 lira, kimya teknolojisinde 19 bin 934 lira, makine ve tasarım teknolojisinde 20 bin 350 lira, motorlu araçlar teknolojisinde 21 bin 943 lira, radyo- televizyonda 18 bin 838 lira, tarımda 21 bin 943 lira, uçak bakım alanında 18 bin 586 lira, yenilenebilir enerji teknolojilerinde 22 bin 636 lira olarak düzenlendi.

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