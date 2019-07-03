Teknisyen maaşı ne kadar? 2019 Temmuz ayı emekli teknisyen maaşı ne kadar oldu? soruları, açıklanan Haziran ayı enflasyon oranının ardından merak ediliyor. Haziran ayı enflasyon oranı ile birlikte memur ve emeklilere 2019 yılının ikinci zammı yapıldı. Teknisyen maaşlarına dair detaylar haberimizde.

TEKNİSYEN MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILDI?

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, 2019'un ilk yarısında tüketici fiyat (TÜFE) yüzde 5.01 arttı.SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına 2019un ilk yarısındaki enflasyona bağlı olarak 5.01 oranında zam yapılacak. Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 6 oranında zam yapılacak. Böylece teknisyen ve emekli teknisyen yüzde 6 oranında zam yapılacak

TEKNİSYEN VE EMEKLİ TEKNİSYEN MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklilerine yapılacak yüzde 6'lık zam oranının ardından Ocak ayından bu yana 2 bin 483 lira alan emekli teknisyen, yılın geri kalanında 2 bin 632 lira aylık alacak. Ocak'a ayında bu yana 3 bin 941 lira maaş alan çalışan teknisyen ise artık 4 bin 178 lira maaş alacak.