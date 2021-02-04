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TEKNOFEST 2021 ne zaman? TEKNOFEST 2021 başvuru tarihi ve ekranı

TEKNOFEST ne zaman? Sorusu merak ediliyor. Her yıl yapılan TEKNOFEST için geri sayım başladı. Binlerce teknoloji severin yarışacağı TEKNOFEST 2021 başvuruları başladı. Peki, TEKNOFEST 2021 ne zaman? TEKNOFEST 2021 başvuru tarihi son gün ne zaman? İşte başvuru ekranı

TEKNOFEST 2021 ne zaman? TEKNOFEST 2021 başvuru tarihi ve ekranı

TEKNOFEST başvuruları elektronik ortamda yapılıyor. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirileeck olan TEKNOFEST'e ilgi büyük. Peki, hangi yarışmalar düzenlenecek. Teknoloji yarışmalarına nasıl başvuru yapılır?

TEKNOFEST 2021 NE ZAMAN?

TEKNOFEST 2021, 21-26 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için TEKNOFEST 2021 kapsamında bu yıl 35 farklı kategoride teknoloji yarışmaları düzenlenecek. Sanko Holding'in yürütücülüğünü üstlendiği Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması kapsamında, toplumda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliği kültürü oluşturulması, verimlilik ve çevre konularında farkındalığın artırılarak yenilikçi ve teknolojik fikirlerin geliştirilmesi hedefleniyor.

TEKNOFEST'E KİMLER KATILIYOR?

Yarışmaya, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm lise, üniversite öğrencileri ve mezunlar katılabiliyor. Sanko Enerji bünyesindeki mühendisler, Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'na katılacak öğrencilere mentorluk desteği sağlayacak ve akademisyenlerle birlikte projelerin değerlendirilme süreçlerine dahil olacak.

TEKNOFEST BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, 28 Şubat'a kadar yapılabilecek. Yarışmada ön eleme aşamasını geçen takımlara toplam 5 milyon liranın üzerinde malzeme desteği sağlanacak. Dereceye girenlere ise 4 milyon liranın üzerinde ödül verilecek.

TEKNOFEST BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

İŞTE TEKNOFEST YARIŞMALARI

İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri için;

• İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması
• Eğitim Teknolojileri Yarışması
• Akıllı Ulaşım Yarışması
• Hack İstanbul
• Robotik Yarışmalar

Lise Öğrencileri için;

• Akıllı Ulaşım Yarışması
• Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması
• Çevre Ve Enerji Teknolojileri Yarışması
• Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması
• Eğitim Teknolojileri Yarışması
• Hack İstanbul
• İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması
• İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması
• Kültür ve Turizm Teknolojileri Yarışması
• Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması
• Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması
• Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması
• Robotik Yarışmalar
• Roket Yarışması
• Tarım Teknolojileri Yarışması
• Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması
• Uçan Araba Tasarım Yarışması
• World Drone Cup
• Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması
• Savaşan İHA Yarışması
• Tarımsal İKA Yarışması
• Karma Sürü Simülasyon Yarışması

Üniversite ve Üzeri için;

• Akıllı Ulaşım Yarışması
• Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması
• Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması
• Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması
• Effıcıency Challenge Elektrik Araçları Yarışları
• Eğitim Teknolojileri Yarışması
• Hack İstanbul
• Helikopter Tasarım Yarışması
• İletişim Teknolojileri Yarışması
• İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması
• Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması
• İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması
• Jet Motor Tasarım Yarışması
• Karma Sürü Simülasyon Yarışması
• Kültür ve Turizm Teknolojileri
• Model Uydu Yarışması
• Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması
• Robotik Yarışmalar
• Roket Yarışması
• Savaşan İHA Yarışması
• Sürü İHA Yarışması
• Tarım Teknolojileri Yarışması
• Tarımsal İKA Yarışması
• Travel Hackathon
• Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması
• Türkiye Drone Şampiyonası
• Uçan Araba Tasarım Yarışması
• Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları
• World Drone Cup
• Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması

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