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        Haberler Ekonomi Teknoloji TEKNOFEST 2024 Teknoloji Yarışması başvuruları için son gün! Son başvuru ne zaman? TEKNOFEST'e nasıl başvuru yapılır? - Teknoloji Haberleri

        TEKNOFEST 2024 Teknoloji Yarışması başvuruları için son gün! Son başvuru ne zaman?

        TEKNOFEST heyecanı yaklaşıyor! Adana'da gerçekleşecek olan TEKNOFEST'in kazananı bu sene 85 milyon TL kazanacak! Her yıl teknoloji meraklısı gençleri bir araya getiren TEKNOFEST için başvuruları kaçırmak istemeyenler son başvuru tarihine dikkat ediyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2024 - 12:51 Güncelleme: 19.02.2024 - 12:51
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        TEKNOFEST heyecanı dorukta! Bu yıl Adana'da düzenlenecek olan etkinlik, kazananını 85 milyon TL ile ödüllendirerek dikkatleri üzerine çekiyor. Her yıl olduğu gibi, bu sene de TEKNOFEST, genç teknoloji meraklılarını bir araya getirmeyi amaçlıyor. Katılımcılar için son başvuru tarihi oldukça önemli; bu yüzden etkinlik için başvuruları kaçırmamak için son tarihi yakından takip etmek gerekiyor. TEKNOFEST, genç yeteneklere fırsat sunarak geleceğin teknoloji liderlerini desteklemeyi sürdürüyor. Bu yıl da katılımcılarına benzersiz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

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        TEKNOFEST 2024 ÖDÜLÜ NE KADAR?

        "Geleceği Sen Belirle" sloganıyla düzenlenen TEKNOFEST'te teknolojiye ilgi duyanlar için 30 milyon TL nakit ödül ve 55 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sunulacak.

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        TEKNOFEST SON BAŞVURU TARİHİ YAKLAŞTI!

        TEKNOFEST bu yıl 46 ana kategori ve 117 alt kategoride düzenlenerek Türkiye'nin en geniş kapsamlı teknoloji yarışması olacak. TEKNOFEST 2024 teknoloji yarışmalarına başvuruları, 20 Şubat 2024 tarihine kadar devam ediyor.

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        TEKNOFEST'E KİMLER KATILABİLECEK?

        2018 yılından beri 2 milyondan fazla başvuru alan TEKNOFEST bu sene de yoğun ilgiyle takip ediliyor. TEKNOFEST 2024 için bu sene de ilkokul seviyesinden üniversite seviyesine kadar her yaş grubuna çeşitli kategorilerde yarışmalar düzenlenecek.

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        TEKNOFEST KATILIM ŞARTLARI

        Yayınlanan resmi belgeye göre yarışmaya katılım şartları şu şekilde:

        Yarışmaya, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm lise, üniversite öğrencileri ve mezunlar takım halinde katılabilir.

        18 yaş altında üyelerin bulunduğu takımların 18 yaş üstünde bir danışman/üye bulundurmak zorundadır. Danışman final aşamasına kadar takıma destek olacağını ve final aşaması süresince takımın yanında bulunacağını taahhüt eder.

        Ekipler, takım danışmanı dahil en az 3 en fazla 25 kişiden oluşur.

        Aynı proje/girişim ile sadece bir kategoriye başvuru yapılabilir. Birden fazla kategoride başvuru yapamaz.

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat

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