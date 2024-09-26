Türkiye’nin en büyük teknoloji festivali olan TEKNOFEST 2024, ülke genelinde düzenlenecek etkinliklerle coşku yaratmaya devam ediyor. Teknoloji meraklısı gençler, mühendisler ve girişimciler için önemli fırsatlar sunan festival, çeşitli yarışma kategorileriyle ön plana çıkıyor. Peki, TEKNOFEST Adana 2024 ne zaman başlayacak? Bu yıl hangi yarışma kategorileri dikkat çekiyor? İşte detaylar...