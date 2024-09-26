TEKNOFEST için geri sayım! TEKNOFEST Adana ne zaman yapılacak?
TEKNOFEST 2024 yarışmaları, Türkiye'nin farklı bölgelerinde başladı. Bu çerçevede, TEKNOFEST'in ziyaretçi kayıt sistemi kullanıma sunuldu. Etkinlikten gelen bilgilere göre, teknoloji yarışmaları ilk kez 2018 yılında gerçekleştirilmiş ve o yıl 14 farklı kategoride 4.333 takım başvuru yapmıştı. Peki, TEKNOFEST 2024 yarışmaları hangi tarihlerde düzenlenecek? İşte TEKNOFEST'in yarışma takvimi...
Türkiye’nin en büyük teknoloji festivali olan TEKNOFEST 2024, ülke genelinde düzenlenecek etkinliklerle coşku yaratmaya devam ediyor. Teknoloji meraklısı gençler, mühendisler ve girişimciler için önemli fırsatlar sunan festival, çeşitli yarışma kategorileriyle ön plana çıkıyor. Peki, TEKNOFEST Adana 2024 ne zaman başlayacak? Bu yıl hangi yarışma kategorileri dikkat çekiyor? İşte detaylar...
TEKNOFEST NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?
TEKNOFEST 2-6 Ekim tarihleri arasında Adana'da düzenlenecek. Adana Şakirpaşa Havalimanında gerçekleşecek festivalin kapıları 09.00-20.00 saatleri arasında açık olacak.
TEKNOFEST KAYDI NASIL YAPILIR?
TEKNOFEST Akdeniz’e katılım tamamen ücretsiz, ancak etkinlik alanına giriş yapılabilmesi için ziyaretçilerin kayıt yapması gerekiyor.
Ziyaretçiler, her kişi için ayrı bilet oluşturarak kayıt yaptırabiliyor. 7 yaş altı ziyaretçiler için kayıt zorunluluğu bulunmuyor.
TEKNOFEST 2024 kapsamında 790 bin takımın ve 1 milyon 650 bin yarışmacının başvuruda bulunduğu teknoloji yarışmaları, bu yıl 50 ana kategori, 128 alt kategoride yapılacak. Milyonlarca teknoloji tutkunu gencin yarıştığı TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarında, yarışmacılara 30 milyon liranın üzerinde ödül ve 55 milyon liranın üzerinde malzeme desteği sağlanacak.