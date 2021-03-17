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TEKNOFEST 2021'de teknoloji yarışmalarına 39 bin 684 takım başvuru yaptı

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında gerçekleştirilen Teknoloji Yarışmalarında başvurular sona erdi. Her yıl katlanarak büyüyen bir ilgi, merak ve heyecanla takip edilen Teknoloji Yarışmalarında bu yıl düzenlenecek 35 farklı teknoloji yarışmasında 39.684 takım başvurusu alındı.

Teknofest'e rekor başvuru - Haberler

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST 2021 kapsamında düzenlenen yarışmalara İstanbul, 13.819 takım ile en çok başvuru yapan il oldu. Geçtiğimiz yıl TEKNOFEST’ e ev sahipliği yapan Gaziantep 6.980 takım ile ikinci olurken, üçüncü ise 3.153 takım ile Mersin oldu. Ankara, Adana, İzmir, Samsun, Sakarya, Bursa ve Konya en çok başvuru yapan ilk 10 şehir arasında yer alırken, yarışmalara Türkiye’nin 81 ilinden gençler başvuruda bulundu.

2018 yılında 14, 2019 yılında 19, 2020 yılında 21 yarışmanın düzenlendiği TEKNOFEST’in önceki senelerde aynı dönemde alınan yarışma başvuru sayılarında yaşanan artış 2021 yılında rekor seviyeye ulaştı. 2018’in aynı döneminde 4.333 başvuru alınırken, Dünya’nın en büyük havacılık festivali olan TEKNOFEST 2019’da aynı dönemde 10.288 takım başvuru yapmıştı. Geçen sene Koronavirüs salgınına rağmen aynı dönemde alınan başvuru sayısı 16.034’e çıkarken bu sene başvuru sayısı tüm zamanların rekorunu kırarak 36.984 takıma ulaştı.

2020’den farklı olarak Karma Sürü Simülasyon, İletişim Teknolojileri, Sağlıkta Yapay Zeka, Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı, Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmaları bu yıl ilk kez düzenleniyor. Bu yıl TEKNOFEST Teknoloji yarışmalarında yine ilkokul seviyesinden ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü ve mezun seviyesine kadar nitelikli binlerce genç hayallerinin peşinden koşacak.

Yarışmalarda en çok başvuruyu İnsanlık Yararına Teknoloji, Akıllı Ulaşım ve Eğitim Teknolojileri Yarışmaları aldı. Lise, Üniversite ve üzeri kategorisi ile mezun başvurularının yanı sıra ilköğretim öğrencilerinin başvurularında yaşanan artış toplumumuzun her kesiminde yaşanan teknoloji tutkusunun ve gençlerin teknoloji üretme süreçlerine olan ilgisinin göstergesi oldu.

Teknoloji Yarışmaları kapsamında başvuruları devam eden Robotik Yarışmaları ve henüz başvuruları açılmayan:

  • Hack İstanbul
  • Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları
  • Türkiye Drone Şampiyonası
  • World Drone Cup
  • Travel Hackathon
  • Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi
  • Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması
  • İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı

başvurularının da tamamlanmasıyla TEKNOFEST 2021 yılı Teknoloji Yarışmaları kendi rekorunu yeniden kıracak.

TEKNOFEST, bu yıl ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 7 Milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlayacak. TEKNOFEST’te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise 5 Milyon TL'nin üzerinde ödülün sahibi olacak.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu 71 paydaş kurum ile birlikte düzenleniyor. TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 21-26 Eylül tarihleri arasında yeniden İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek.

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