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TEKNOFEST kapsamında Robotaksi Binek Otonom Yarışması başladı

TEKNOFEST kapsamında, TÜBİTAK, Bilişim Vadisi ve HAVELSAN iş birliğiyle bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda heyecan başladı.

TEKNOFEST kapsamında Robotaksi Binek Otonom Yarışması başladı
AA

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, katılımcıları otonom araç teknolojileri alanında özgün tasarım, algoritma ve raporlama hususlarında yetkinlik kazanmaya teşvik etmek amacıyla düzenlenen Bilişim Vadisi'ndeki yarışma "Özgün Araç" ve "Hazır Araç" olmak üzere iki kategoriden oluşuyor.

Özgün Araç kategorisinde takımlardan A'dan Z'ye bütün araç üretimini ve yazılımını yapmaları beklenirken Hazır Araç kategorisinde TEKNOFEST tarafından sağlanan otonom araç platformlarında yazılımlarını çalıştırmaları isteniyor.

Lise, ön lisans, lisans, lisansüstü eğitim gören öğrencilerin ve mezunların bireysel veya takım halinde katılabildiği yarışmada finalistlerden her iki kategoride de geçerli olan gerçek pist ortamında otonom olarak çeşitli görevleri yapmaları bekleniyor. Otonom sürüş algoritmalarının geliştirilmesi hedefiyle düzenlenen yarışma kapsamında takımlar, Ön Tasarım Raporu (ÖTR), Ön Tasarım Sunumu, Kritik Tasarım Raporu (KTR) ve Araç Test Videosu olmak üzere 4 aşamada değerlendiriliyor.

Özgün Araç kategorisinde birincilik ödülü 75 bin lira, ikincilik ödülü 50 bin lira, üçüncülük ödülü 35 bin lira olacak. Hazır Araç kategorisinde ise birinci olan takım 40 bin lira, ikinci 30 bin lira ve üçüncü de 20 bin liralık ödülün sahibi olacak.

Özgün Araç kategorisinde 84, Hazır Araç kategorisinde ise 70 olmak üzere toplamda 154 takım başvurusunun olduğu yarışmada Özgün Araç kategorisinde 24, Hazır Araç kategorisinde 7 araç yarış alanına gelmeye hak kazandı.

Bugün başlayan ve 17 Eylül'e kadar sürecek yarışmada dereceye giren takımlar TEKNOFEST 2021'de ödüllerini alacak.

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