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        Haberler Ekonomi Teknoloji TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması devam ediyor - Teknoloji Haberleri

        TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması devam ediyor

        Adana'da 2-6 Ekimde gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışmasının ikinci gününde uçuşlar gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 23:38 Güncelleme: 13.09.2024 - 23:38
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        TEKNOFEST Adana'da
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        Kelaynak Havacılık Kulübünde "Sabit Kanat" kategorisinde "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" olmak üzere iki farklı görevden oluşan yarışmanın ikinci gününde teknik kontrol ve test uçuşları yapıldı.

        Yazılımından donanımına kadar tamamı gençler tarafından tasarlanan İHAlar, müsabaka sırasında aynı anda havada kalarak birbirleri ile mücadele etti.

        Gençleri İnsansız Hava Araçları teknolojilerine yönlendirerek bilimsel ve teknik çalışmalar yapmaya teşvik eden yarışma, heyecanlı anlara sahne oldu.

        "GÜNDE ÇİFT MÜSABAKA OLACAK"

        Yarışma sorumlusu Şevval Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk müsabakada 13 takımın yarıştığını söyledi.

        Bu takımlardan 11inin uçuşunu başarıyla tamamladığını belirten Çelik, "Yarından itibaren de gün boyu müsabakalarımız devam edecek. Günde çift müsabaka olacak. Müsabaka sayısında duruma göre artış yapılabilecek. Teknik kontrollerini tamamlamayan ekipler tamamlayarak uçuşa hak kazanacak. Aralarda kontroller ve test uçuşları yapılacak. Savaşan İHA ve Kamikaze İHA olmak üzere iki ana görevimiz var. İki görevi başarıyla yerine getiren takımlarımız dereceye sahip olacaklar." diye konuştu.

        Çelik, bu yıl ilk defa hava savunma bölgesinin devreye alındığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Belirli bölgelerde uçuş yapılmasının engellenmesi adına hava savunma bölgeleri ekleniyor. Bunlar tabi ki fiziksel değil, senaryo gereği sanal bölgeler. Koordinatları takımlarla paylaşılıyor ve müsabaka esnasında o bölgeye takımların girmemesi isteniyor. Girdikleri durumda eksi puan yazılıyor ve görev başarısız sayılıyor. İki görevi de başarıyla tamamlayan ekiplerimiz derece almaya hak kazanacaklar."

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        #TEKNOFEST
        #adana
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