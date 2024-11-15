Busch, Siemens'in Münih'teki yıllık basın toplantısında yaptığı açıklamada, şirketin endüstriyel otomasyon işindeki önemli olumsuz gelişmelere yanıt olarak istihdamda daralmaya gidebileceğini belirtti.

Özellikle otomasyon iş kolunda zorluklar devam ederken elektrifikasyon, ulaşım ve endüstriyel yazılım ürünlerine yönelik güçlü talebin sürmesinden faydalandıklarını aktaran Busch, "Bazen yeniden mühendislik yapmak zorunda kalıyoruz çünkü gelişmeler beklediğimiz kadar olumlu olmadı. Dünya çapında bir veya iki ayarlama yapmamız gerekecek" ifadesini kullandı.

70 BİNDEN FAZLA KİŞİYİ İSTİHDAM EDİYOR İstihdam daralmasının dört haneli rakamların altında veya ortasında olacağını belirten Busch, henüz kesin bir rakam belirlenmediğini söyledi. REKLAM Öte yandan, Siemens dünya çapında, dijital endüstriler bölümünde 70 binden fazla kişiyi istihdam ediyor. Bu arada, Siemens AG'nın 30 Eylül'de sona eren 2024 mali yılında gelirleri önceki yıla göre yüzde 3 artarak 75,9 milyar avroya ulaştı.