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Teknoloji devleri ile kavga büyüyor

Trump’a seçimi kazandıran twitter ve diğer teknoloji devleri ile kavga büyüyor. Twitter ve Facebook ifadeye çağrılırken, Rusya’dan da Google’a uyarı mektubu gitti. Twitter da Trump’ı ‘hesabını engellemekle’ tehdit etti

06.09.2018 - 10:10 | Güncelleme:

Teknoloji devleri dün ABD ve Rusya'da hesap verme günündeydi. Google, Facebook ve Twitter, iki ülkede de ya soruşturma altına alındı ya mecliste ifade verdi.

Sabah'ta yer alan habere göre; ABD'de Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Kevin McCarthy'nin daveti üzerine Twitter CEO'su Jack Dorsey ifadeye gitti. Dorsey, Enerji ve Ticaret Komitesi önünde şirketin kullandığı içerik yönetimi ve algoritmalar hakkında soruları yanıtladı.

Dorsey'in ifadesinde "Twitter içeriklerini sıralarken veya hizmet kurallarını oluştururken hiçbir kararını politika ve ideolojilere göre almıyor" dedi. Dorsey'in yanı sıra Facebook COO'su Sheryl Sandberg de dün ifade verenler arasındaydı. ABD Başkanı Donald Trump Google, Twitter ve Facebook'u bir süredir taraflı davranmakla suçluyor. Trump, Google'ın kendisiyle ilgili daha olumsuz haberleri arama sonuçlarında en üstlerde gösterdiğini iddia etmişti.

TRUMP'I ENGELLERİZ

Trump'ın bu ifadelerine karşılık olarak dün Twitter'dan çok sert bir tehdit geldi. Twitter, CEO Jack Dorsey adına bir açıklama yaparak tehditkar, kutuplaştırıcı, hakaret ya da küfür içerikli paylaşımların politikalarına aykırı olduğunu hatırlattı ve Trump'ı engellemekle tehdit etti. Rusya ise dün Google'ı izinsiz gösterilerin reklamını yapmakla suçladı. Rusya'da 9 Eylül'deki seçimler sırasında emeklilik reformunun protesto edileceği haberlerini yayımlayan Google'a ülkenin seçim komisyonu, bir uyarı mektubu gönderdi. Mektupta seçimlerden bir gün önce ve seçim günü protesto düzenlemenin ve bu eylemlere çağıran haberleri yaymanın suç olduğu ifade edildi.

 

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