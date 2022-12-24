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BSH Türkiye’nin, 2017’de Kodluyoruz Derneği ile hayata geçirdiği Makers of Tomorrow Projesinin devamı niteliğindeki Bi’ Fikrim Var beyaz eşya fikir yarışmasında final etkinliği gerçekleşti.

Lise öğrencisi girişimcileri, kod yazarlarını ve inovasyon alanındaki fikir önderlerini destekleme amacıyla gerçekleşen yarışma, haftalara yayılan bir atölye programıyla tamamlandı.

Programda yüzlerce başvuru arasından ilk jüri değerlendirmesinde finale kalan 7 takım, katıldıkları kodlama, elektronik ve proje planlama atölyelerinin ardından, kendilerine sağlanan malzemelerle projelerinin prototiplerini oluşturdu.

Yarışmanın finalinde ise, kazanan takım ‘Eşya Dedektörü Projesi’ ile Eren Yıldırım, Kutsal Akın, Yağız Engin, Arda Sönmez ve Ahmet Kamçıcı’dan oluşan 505 takımı oldu.

‘Elektrik Kesintisi Projesi’ ile Emirhan Tapar, Muhammed Gümüş, Rana Boz, Yunus Emre Ağraş ve Sertuğ Vural’dan oluşan Root takımı ve ‘EEG Cihazı ile Beyaz Eşya Kontrolü Projesi’ ile Yusuf İslam İriş, Coşkun Erdoğan, Sefa Bektaş, Mücahit Yolcu Acar ve Emre Yıldız’dan oluşan İris takımı ikinciliği paylaştı.

‘Akıllı Sıcaklık Projesi’ ile Batuhan Tekmen, Ertan Ali Okumuş, Eren Toker ve Taylan Aşer’den oluşan Beet takımı ise üçüncü sırada yer aldı.

Birinci olan takım BSH Türkiye’de staj yapma hakkı kazanırken, finale kalan tüm takımlar 23-27 Ocak 2023 tarihlerinde Makers Lab’da gerçekleştirilecek yüz yüze kodlama kampına katılacak.