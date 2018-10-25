New York Borsası’nda dün yaşanan sert düşüş, teknoloji devlerine son 7 yılın en büyük türbülansını yaşattı. Yoğun olarak teknoloji şirketlerinin yer aldığı Nasdaq Endeksi, yüzde 4.4’lük kayıpla, 2011 yılından bu yana olan en büyük günlük düşüşünü kaydetti.

Sert düşüşten Apple, Google, Amazon, Microsoft gibi teknoloji devleri de payını aldı. Günlük kayıplar, Apple’da yüzde 3.4, Google’ın çatı şirketi Alphabet’te yüzde 5.2, Facebook’ta yüzde 5.4, Amazon’da yüzde 5.9 olurken, Netflix hisseleri ise bir günde yüzde 9.4 değer kaybetti.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre sadece bir günde Apple’ın piyasa değeri 37 milyar dolar, Microsoft’unki 44 milyar dolar düşerken, Amazon’ın değeri ise 51 milyar dolar düştü.

KAYIPLAR YÜZDE 10’LARI BULDU

Yaşanan bu sert düşüş sonrası sadece bu 6 şirketin piyasa değeri bir günde 205 milyar dolar eridi. 23 Ekim’de 6 teknoloji devinin 4 trilyon 125 milyar dolar olan toplam piyasa değeri, dün ABD borsalarındaki hisse kapanış fiyatları dikkate alındığında, 3 trilyon 920 milyar dolara geriledi.

(Piyasa Değeri, $) 23 Ekim 24 Ekim Fark Apple 1076 1039 37 Amazon 863 812 51 Google (Alphabet) 766 731 35 Microsoft 829 785 44 Facebook 446 422 24 Netflix 145 131 14 Toplam 4125 3920 205

Bu sert düşüşten etkilenen diğer büyük teknoloji firmaları arasında yer alan AMD ve Nvidia’daki kayıplar ise yüzde 10’u buldu. Analistler bu sert düşüşte, söz konusu şirketlerin gelirlerine yönelik düşüş beklentisi, küresel ekonomideki yavaşlama sinyalleri ve ABD’de borçlanma maliyetlerini artırmaya yönelik artan adımların etkili olduğunu belirtiyor.

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