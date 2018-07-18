Teknoloji sembollerinin gizli anlamları neler?

Akıllı telefonlardan televizyonlara ve yeni nesil elektronik yardımcılara kadar pek çok teknolojik cihazda on yıllardır kullanılan sembollerin gizli anlamlarını biliyor musunuz?
Elektronik postalarda kullanılan '@' işaretinden, Bluetooth özelliğinin sembolüne kadar teknoloji dünyasının tanıdık sembollerinin anlamlarını derledik:
İlk olarak 1996'da ortaya çıkan ve veri aktarmada kullanılan en yaygın bağlantı yöntemi haline gelen USB, İngilizce 'Universal Serial Bus'ın (Evrensel Seri Yolu) kısaltması. Sembolü ise üçe yola ayrılan bir hat. Her bir hattın ucunda farklı bir şekil var: Daire, ok ve kare.
USB sembolü aslında Yunan mitolojisindeki denizler tanrısı Poseidon'un üç dişli mızrağına bir gönderme. Mızrağın her bir dişinin ucundaki farklı işaret ise USB teknolojisinin farklı cihazları birbirine bağlayabilme özelliğini simgeliyor.
Cep telefonlarında sıklıkla kullanılan Bluetooth özelliği, kablosuz bağlantıda standart uygulama haline gelmiş durumda. Sembolün kökleri ise Vikinglere dayanıyor.
10'uncu yüzyılda Danimarka ve Norveç kralı olarak hüküm süren Mavi diş (İngilizce Bluetooth) Birinci Harald, İskandinavya'yı birleştiren kral olarak biliniyor. Bluetooth teknolojisinin de aynı Birinci Harald gibi birleştirici bir özelliği olduğundan, Viking kralından esinlendiği ifade ediliyor.
Bluetooth logosu da, Birinci Harald'ın isim ve lakabının baş harflerinin runik yazılışının bir birleşimi.
Çember içinden geçen çubuk sembolü 1970'li yıllardan bu yana geliştirilen elektronik cihazlarda kullanılıyor. Bir elektronik cihazı elinize aldığınızda genellikle bastığınız bu ilk düğmenin sembolü aslında iki farklı sembolün bir birleşimi.
Açma sembolü dik çubuk 1'i biner koddaki 1'i temsil ediyor. Kapatma sembolü olan çember ise yine biner kodun diğer değişkeni olan '0'ı simgeliyor. İki sembolün 1973'te birleştirilmesiyle güç düğmesinin sembolü elde edilmiş.
İki dik çubuktan oluşan duraklatma düğmesi de yine en yaygın elektronik cihaz sembolleri arasında. Uzun yıllardır kullanılan bu sembol de ilhamını müzikten alıyor. Nota yazımında 'caesura' sembolü, çapraz-paralel iki çizgiyle müzikte duraklamayı ifade ediyor. Video ya da müzik oynatan cihazlarda da bu iki paralel çizgi kullanılıyor. Tek fark ise çizgilerin çapraz değil, dikine olması.
Sosyal medya platformu Twitter'la birlikte popülaritesi artan bir diğer sembol ise '#', yani numara sembolü.
Bu sembolün kökleri antik Roma'ya kadar dayanıyor.
Ağırlık ölçü birimi olan 'Libra Pondo' Roma'da ℔ sembolüyle kısaltılıyordu. Yani aslında 'Libra' ve 'Pondo' kelimelerinin baş harflerinin yan yan gelmesiyle oluşan bir sembol. 'l' harfinin 1 rakamıyla karışmaması için üstten yatay bir çizgi çekildiği sanılıyor.
19. yüzyılda bu sembol sadeleştirilerek iki çapraz paralel ve iki yatay paralel çizgiyle oluşturulan # sembolüne dönüştürülüyor. İlerleyen dönemde # sembolü, muhasebede 'numara' anlamına gelecek şekilde kullanılıyor.
Twitter ile birlikteyse Hashtag, yani etiketlerin başına geliyor.
Ağırlık sembolü olarak ortaya çıkan bir diğer sembol de elektronik postaların vazgeçilmezi '@' işareti.
İlk olarak 16. yüzyılda İspanya'da bir ağırlık ölçü birimi olan Arroba'nın kısaltması olarak kullanıma giren sembolü, o dönemden kalma ticari yazışma ve tüccar kayıtlarında görmek mümkün.
Sembol daha sonra yer bildirimi olarak görev görmeye başlamış.
Elektronik postalarda da '@' sembolü adresin bulunduğu servis sağlayıcıya işaret ediyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.