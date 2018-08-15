"Herkes için Teknoloji" felsefesiyle teknoloji severlere keyifli bir alışveriş ve deneyim ortamı sunmayı amaçlayan Teknosa, 2000 yılında faaliyete başlamıştır. Teknosa bugün yaygın mağaza ağı, teknosa.com ve mobil platformlarıyla Türkiye'nin her yerinde hizmet vermektedir. TV, ses ve görüntü sistemlerinden cep telefonlarına, bilgisayarlardan oyun ve hobi ürünlerine, beyaz eşyadan kişisel bakıma, teknoloji ürünlerinde yüzlerce markanın binlerce ürününü tüketicilerle buluşturmaktadır.

TEKNOSA MAĞAZALARI ÇALIŞMA SAATLERİ 2018

Teknosa Mağazaları hafta içi her gün mesaiye sabah 10:00’da başlar ve akşam kapanış saati olan 22:00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Teknosa Mağazaları öğle arası tatili vermemektedir. Teknosa Mağazaları ayrıca hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri de çalışmaktadır.

TEKNOSA İLETİŞİM BİLGİLERİ 2018

Teknosa Merkez Binası, Barbaros Mahallesi, Mor Sümbül Sokak, No: 7/3F 1-18 Nida Kule Ataşehir Güney, 34746 Ataşehir / İstanbul adresinde bulunmaktadır. Teknosa merkez şubesine 0 216 468 36 36 numaralı telefon veya 216 478 53 47 faks numarasıyla ulaşabilirsiniz.

Teknosa Çağrı Merkezi telefon numarası: 0 850 222 55 99

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