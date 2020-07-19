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Teksas eyaletinde Kovid-19 vakalarının 85'inin bebek olduğu açıklandı

ABD'nin Teksas eyaletinde, 85 bebeğin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası olduğu bildirildi.

Teksas eyaletinde Kovid-19 vakalarının 85'inin bebek olduğu açıklandı
AA

Corpus Christi Nueces Bölge Kamu Sağlığı Yöneticisi Annette Rodriguez, eyaletteki Kovid-19 vakaları arasında, 1 yaşından küçük 85 bebeğin yer aldığını açıkladı.

Rodriguez, bebeklerin nasıl enfekte olduğuna ilişkin bilgi vermezken "Bu bebekler, daha 1 yaşını bile görmedi. Lütfen bu hastalığın yayılmasını önlemek için bize yardım edin." diye konuştu.

Annette Rodriguez, "Zorunlu olmadıkça seyahate çıkılmaması, sosyal mesafenin korunması ve toplum içinde maske takılması" çağrısında da bulundu.

Teksas Valisi Greg Abbott da maske kullanımının, yeni sokağa çıkma yasaklarının önüne geçeceğini vurguladı.

ABD'nin Teksas eyaletinde 317 bin 730 kişi Kovid-19'a yakalanırken 3 bin 865 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

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