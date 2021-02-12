Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Teksas'ta 70'den fazla aracın karıştığı zincirleme kazada ölü sayısı 5'e yükseldi

ABD'nin Teksas eyaletinde 70'den fazla aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükselirken, 36 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Teksas'ta 70'den fazla aracın karıştığı zincirleme kazada ölü sayısı 5'e yükseldi
İHA

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Fort Worth kentinde gizli buzlanma nedeni ile sabah saatlerine doğru eyaletler arası otoyol olan 35W'de zincirleme kaza meydana gelmiş, kazaya 70'den fazla araç karışmıştı. Kazaya karışan birçok araç kullanılamaz hale gelirken, kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetmişti. Yetkililer, çok sayıda kişinin ise araçlarında mahsur kaldığını bildirmişti. Fort Worth Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiği aktarıldı.

Bölgeye ambulans hizmeti veren MedStar Sözcüsü Matt Zavadsky ise yaptığı açıklamada, 36 kişinin hastaneye kaldırıldığını, birçoğunun ciddi şekilde yaralandığını bildirdi. Zavadasky, "Olay yerinde birden fazla çekici var. Bu enkazı kaldırmak çok zaman alacak" dedi. Olay yerine çok sayıda vinç, çekici ve ambulans sevk edilirken, enkaz kaldırma ve araçlarında mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Teksas'ın Austin kentinde de en az iki düzine aracın karıştığı zincirleme trafik kazasının meydana gelirken, kazada 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD, 200 milyon doz ilave Kovid-19 aşısı sipariş etti
DÜNYAABD, 200 milyon doz ilave Kovid-19 aşısı sipariş ...
İran'da Kovid-19'un İngiltere varyantından kaynaklı ilk can kaybı
DÜNYAİran'da Kovid-19'un İngiltere varyantından kaynaklı ...
Myanmar’da ordu, devrik hükümetin iktidara geldiği seçimde görev alan komisyon üyelerini alıkoydu
DÜNYAMyanmar’da ordu komisyon üyelerini de alıkoydu!
ABD'den 'Rusya, Ukrayna'nın doğusu ve Kırım'ı ilhakında geri adım atmazsa yaptırımlar sürecek' açıklaması
DÜNYAABD'den Rusya'ya yaptırımların kalkması için 'Kırım' ...
Dışişleri: Yunan-Rum ikilisi barışı ve istikrarı tehdit etmektedir
DÜNYADışişleri'nden Yunanistan'a flaş tepki!
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Osman Kavala açıklaması! -Haberler
DÜNYACumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar
Çin'de BBC World News'ün yayın yapması yasaklandı
DÜNYAÇin'de BBC World News'ün yayın yapması yasaklandı
Irak'taki Ezidiler PKK'nın bölgeden çıkarılmasını da öngören Sincar Anlaşması'nın uygulanmasını istedi
DÜNYAEzidilerin Barzani'den PKK talebi!
Biden hemen harekete geçmezlerse Çin'in ABD'yi geçeceğini düşünüyor
DÜNYABiden'ın Çin endişesi: "Hemen harekete geçmeliyiz"
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield'den ABD donanması ile TSK'nın tatbikatına ilişkin paylaşım
DÜNYATürkiye ve ABD donanmasından ortak tatbikat!